Prevenzione oncologica in Italia con la dieta mediterranea

È iniziata la 19ª edizione del Med-Food Anticancer Program (Mfap), promosso dall’Asl di Foggia in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Questo progetto si basa sulle raccomandazioni del World Cancer Research Fund e si propone di diffondere la cultura della prevenzione oncologica attraverso la dieta mediterranea e comportamenti quotidiani salutari.

Michele Fernando Panunzio, direttore del Dipartimento di Prevenzione, sottolinea l’importanza della prevenzione. Il programma unisce un’alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, l’eliminazione del fumo, un consumo moderato di alcol e la cura del benessere psicosociale. Le linee guida internazionali evidenziano dieci punti chiave, che includono il mantenimento di un peso sano, la limitazione del consumo di carne rossa, cibi ultraprocessati, alcol e bevande zuccherate, oltre alla promozione dell’allattamento e della qualità della vita post-diagnosi.

La necessità di interventi preventivi è supportata dai dati del Global Burden of Disease Study, pubblicati su The Lancet, secondo i quali i nuovi casi di tumore nel mondo potrebbero superare i 30 milioni, con un incremento del 75% dei decessi entro il 2050. Quasi la metà delle morti per tumore è attribuibile a fattori di rischio evitabili, come fumo, dieta scorretta e obesità.

Da quasi vent’anni, l’Mfap si posiziona come un alleato concreto contro questa problematica, valorizzando la dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità e considerata dalla comunità scientifica una delle migliori strategie nella lotta contro i tumori.