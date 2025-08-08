34 C
Roma
venerdì – 8 Agosto 2025
Salute

Prevenzione malattie da zanzare: l’ordinanza di Civitavecchia

Da StraNotizie
Prevenzione malattie da zanzare: l’ordinanza di Civitavecchia

Il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori è un tema fondamentale per la salute pubblica, specialmente in aree soggette a infestazioni. In questo contesto, il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha emanato l’Ordinanza n. 351 del 7 agosto 2025, che introduce misure preventive contro la diffusione di virus come Chikungunya, Dengue e West Nile, veicolati principalmente dalle zanzare tigre (Aedes albopictus) e comuni (Culex pipiens).

L’ordinanza è valida fino al 31 ottobre 2025 e si ripeterà ogni anno dal 1° marzo al 31 ottobre. Essa stabilisce interventi obbligatori da parte dell’Amministrazione comunale, la quale ha già avviato trattamenti di disinfestazione larvicida e adulticida. Anche i cittadini e le attività commerciali sono coinvolti, con l’obbligo di rimuovere potenziali focolai di proliferazione larvale.

Le misure richieste comprendono la necessità di evitare il deposito di contenitori in grado di raccogliere acqua, svuotare regolarmente sottovasi e altri recipienti, coprire serbatoi, introdurre pesci larvivori in fontane, e mantenere pulite grondaie e tombini. Inoltre, è essenziale trattare i pozzetti di raccolta delle acque con prodotti antilarvali e mantenere le aree libere da rifiuti e vegetazione incolta.

L’ordinanza stabilisce anche regole specifiche per cantieri, vivai e attività agricole al fine di eliminare accumuli d’acqua. Le violazioni di queste disposizioni comporteranno sanzioni che variano da 50 a 500 euro, con controlli effettuati dal Comando di Polizia Locale e dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4.

Articolo precedente
Oben Rorr EZ: la moto elettrica per la mobilità urbana sostenibile
Articolo successivo
Donnarumma addio, il PSG scommette su Chevalier
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.