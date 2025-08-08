Prevenzione malattie da zanzare: l’ordinanza di Civitavecchia

Il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori è un tema fondamentale per la salute pubblica, specialmente in aree soggette a infestazioni. In questo contesto, il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha emanato l’Ordinanza n. 351 del 7 agosto 2025, che introduce misure preventive contro la diffusione di virus come Chikungunya, Dengue e West Nile, veicolati principalmente dalle zanzare tigre (Aedes albopictus) e comuni (Culex pipiens).

L’ordinanza è valida fino al 31 ottobre 2025 e si ripeterà ogni anno dal 1° marzo al 31 ottobre. Essa stabilisce interventi obbligatori da parte dell’Amministrazione comunale, la quale ha già avviato trattamenti di disinfestazione larvicida e adulticida. Anche i cittadini e le attività commerciali sono coinvolti, con l’obbligo di rimuovere potenziali focolai di proliferazione larvale.

Le misure richieste comprendono la necessità di evitare il deposito di contenitori in grado di raccogliere acqua, svuotare regolarmente sottovasi e altri recipienti, coprire serbatoi, introdurre pesci larvivori in fontane, e mantenere pulite grondaie e tombini. Inoltre, è essenziale trattare i pozzetti di raccolta delle acque con prodotti antilarvali e mantenere le aree libere da rifiuti e vegetazione incolta.

L’ordinanza stabilisce anche regole specifiche per cantieri, vivai e attività agricole al fine di eliminare accumuli d’acqua. Le violazioni di queste disposizioni comporteranno sanzioni che variano da 50 a 500 euro, con controlli effettuati dal Comando di Polizia Locale e dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4.