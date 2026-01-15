11.1 C
Prevenzione malattie cardiovascolari in Italia

Mercoledì 26 giugno si svolgerà la XXIII edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e Respiratorie, promossa dal Prof. Carlo Gaudio in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Questo evento è il congresso più longevo in Europa sul tema della prevenzione delle patologie cardiovascolari e respiratorie e sarà seguito da circa 200 specialisti in cardiologia, pneumologia, medicina interna e dello sport.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, ogni giorno muoiono circa 630 persone per cause cardiovascolari e oltre 170 per malattie respiratorie. Le sole patologie cardiovascolari provocano circa 230mila decessi all’anno, ovvero il 30,8% del totale. Il costo economico e sociale di queste malattie è enorme, con spese dirette che superano i 41 miliardi di euro all’anno.

Un recente studio del Global Cardiovascular Risk Consortium ha evidenziato che i cinque principali fattori di rischio – ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, fumo e obesità – sono alla base di oltre la metà degli eventi aterosclerotici. Chi convive con tutti e cinque i fattori aumenta il rischio di evento cardiovascolare, mentre chi ne è privo guadagna oltre 13 anni di vita in salute se donna e più di 10 se uomo.

All’apertura ufficiale del congresso sono attesi gli interventi di autorità come Mons. Vito Serritella, On. Marcello Gemmato e Prof. Cesare Mirabelli. L’appuntamento rappresenta un momento di aggiornamento scientifico e un’occasione per rilanciare l’importanza della prevenzione come pilastro del sistema sanitario nazionale. Il congresso sarà anche un’opportunità per discutere l’importanza di corretti stili di vita, alimentazione sana e diagnosi precoci per prevenire le malattie cardiovascolari e respiratorie.

