Prevenzione LILT a Primaluna: visite oncologiche gratuite

La prevenzione è uno dei pilastri fondamentali per tutelare la salute e prendersi cura di sé in modo consapevole. Attraverso controlli mirati e una corretta informazione, si può riconoscere precocemente una patologia e migliorare la qualità della vita. Su questi principi si basa l’attività della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Nella sede di Primaluna a Cortabbio, in piazza San Lorenzo 2, sono attivi ambulatori per la prevenzione oncologica. I cittadini possono prenotare visite specialistiche con professionisti qualificati in senologia, ginecologia, urologia, controllo della cute e del cavo orale.

Accanto all’attività ambulatoriale, la LILT propone incontri divulgativi per la popolazione, con l’obiettivo di diffondere corretti stili di vita e sottolineare l’importanza dei controlli periodici per il benessere quotidiano.

Per informazioni o prenotazioni, è possibile contattare la sede di Primaluna ogni lunedì dalle 17 alle 19 e ogni sabato dalle 9 alle 11. I recapiti sono il numero telefonico 0341 1502060 e il WhatsApp 340 4157045. Gli aggiornamenti sono disponibili anche tramite il canale WhatsApp “LILT Primaluna”.

