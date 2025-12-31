8.1 C
Prevenzione lesioni Capodanno in Italia

Prevenzione lesioni Capodanno in Italia

Ogni anno, durante i festeggiamenti di Capodanno, si verificano lesioni gravi e talvolta irreversibili a causa dell’uso di petardi e fuochi d’artificio. Il dott. Felici, direttore della UOC Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Chirurgia della Mano, sottolinea che la prevenzione è l’unica vera arma per evitare queste lesioni.

Le lesioni più frequenti riguardano le mani, in particolare dita, pollice, indice e medio, con danni che possono interessare pelle, tendini, ossa e articolazioni. I traumi amputativi coinvolgono pelle, tendini e ossa, rendendo spesso impossibile il reimpianto o una ricostruzione completa dell’arto. I dati clinici interni del San Camillo Forlanini indicano in media cinque urgenze gravi ogni anno legate a petardi e fuochi d’artificio.

I traumi da petardi e fuochi d’artificio non sono incidenti banali, ma lesioni gravi e spesso irreversibili, che interessano soprattutto uomini giovani e, nei casi più drammatici, bambini. La prevenzione resta l’unico vero strumento efficace per evitare amputazioni, invalidità permanenti e conseguenze che segnano la vita per sempre.

Per prevenire queste lesioni, l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini diffonde un decalogo di prevenzione, che include:
1. Non utilizzare petardi e fuochi artificiali, affidando i festeggiamenti a operatori qualificati.
2. Non tentare di fabbricare petardi in casa.
3. Non utilizzare petardi e fuochi artificiali in ambienti chiusi.
4. Non utilizzare petardi e fuochi artificiali vicino ai bambini.
5. Se un petardo non funziona o la miccia si spegne, evitare di forzarne l’accensione e gettarlo in un recipiente pieno d’acqua.
6. Non raccogliere petardi inesplosi da terra e non provare a riaccenderli.
7. Non maneggiare fuochi artificiali o petardi in prossimità di fiamme libere.
8. Non orientare i fuochi artificiali verso persone o materiali infiammabili.
9. Durante l’accensione, appoggiare sempre il petardo o il fuoco artificiale su un supporto non infiammabile.
10. Appena attivato il fuoco artificiale, allontanarsene immediatamente.

