Agrumi, carote, zucca, patate dolci, ma anche spinaci, cavoli, uova, salmone, tonno e frutta secca. Non è la lista della spesa e nemmeno quella di una dieta da seguire. Sono, invece, alcuni degli ‘ingredienti’ indispensabili per fare una buona prevenzione delle principali malattie oculari: cataratta, degenerazione maculare e glaucoma. Ottobre è il mese della prevenzione e il 14 si celebra la Giornata mondiale della vista con tante iniziative su tutto il territorio nazionale.

I deficit visivi e la prevenzione

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 2,2 miliardi di persone hanno problemi di vista legati a patologie importanti. Di questi, 1 miliardo ha problemi che avrebbero potuto essere prevenuti e contrastati con una buona attività di informazione ed educazione alla popolazione. Invece circa 2,6 miliardi di persone soffre di miopia, un difetto visivo che colpisce, inoltre, 312 milioni di ragazzi sotto i 19 anni. Ben 1.2 miliardi di persone hanno bisogno d’occhiali. Ma – cosa più importante – si può fare prevenzione e non soltanto sui bambini anche sugli adulti e gli anziani. L’80% dei deficit visivi, infatti, può essere prevenuto e curato.

I controlli della vista

E’ importante anche utilizzare sempre gli occhiali che sono stati prescritti e periodicamente fare una visita oculistica di controllo soprattutto se si accusano disturbi della vista. “Per una corretta prevenzione – sottolinea Luigi Mele, medico chirurgo oculista presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli di Napoli e presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Salmoiraghi & Viganò – si consiglia di effettuare una visita oculistica sin dalla nascita, ossia entro i primi 3 anni d’età e il primo giorno di scuola, a 12 anni. A partire dai 40 anni le visite vanno effettuate ogni due anni. Mentre per gli over 60 il controllo è previsto una volta l’anno. Chi ha avuto interventi agli occhi o presenta malattie oculari dovrebbe invece visitare uno specialista almeno una volta all’anno”.

La spesa salva-vista

L’alimentazione è un pass-partout per la prevenzione di tutte le malattie. Basta capire cosa portare in tavola per la salute degli occhi e prendere l’abitudine di usare il più possibile questi ingredienti. Quali? “La ricerca scientifica – spiega Mele – ha identificato una serie di nutrienti che hanno dimostrato di avere proprietà benefiche per gli occhi: anti ossidanti, luteina, zeaxantina, acidi grassi omega 3, zinco, beta-carotene, vitamine C, D ed E”. Tra gli alimenti che non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola ci sono gli agrumi, frutta e verdura di colore giallo e arancione (carote, zucca, patate dolci, peperoni, pesche e meloni), verdure a foglia verde (spinaci, cavoli e verza), uova e frutta secca. “Non deve mancare – ricorda Mele – neppure il pesce come salmone, tonno, trota selvatica e sardine che contengono grandi quantità di acido docosaesaenoico DHA. Preziosi per la vista anche i broccoli, ad alto contenuto di vitamina C, luteina e zeaxantina e il vino rosso, che, come l’uva, contiene alte dosi di resveratrolo, fattore protettivo della macula”.

Il fumo nuoce (anche) alla vista

Il consumo di tabacco è uno dei fattori principali per il rischio della degenerazione maculare legata all’età, una malattia della retina che può provocare cecità nella parte centrale dell’occhio. Inoltre, il fumo è una delle principali cause legate ad un peggioramento delle malattie degli occhi e, favorisce anche uno sviluppo dell’opacizzazione del cristallino, o meglio, cataratta.

Le malattie oculari degli over 70

Dopo i 70 anni, la cataratta colpisce tre persone su quattro e si sta osservando un progressivo abbassamento dell’età in cui insorge. Sempre più diffuse, anche per effetto dell’allungamento dell’età media della popolazione, poi, sono la Degenerazione maculare senile e il glaucoma, tra le principali cause di cecità. Troppo tardi per la prevenzione dopo i 60 anni? Nient’affatto. Alcune sane abitudini possono diminuire il rischio. Quali? “Proteggere sempre gli occhi dai raggi solari con occhiali da sole con lenti filtranti certificate, regolare esercizio fisico, una dieta ricca di vitamine A, C, E, zinco, luteina e cromo, ma – ribadisce Mele – l’unica forma efficace di prevenzione verso le malattie oculari è sottoporsi periodicamente a visita dal proprio medico oculista.