Prevenzione infortuni domestici in Italia

La rassegna “Preparati anche a casa!”, promossa da Percorso Sicurezza, propone un nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione degli infortuni domestici. Il tema degli infortuni domestici è spesso sottovalutato, ma è di grande rilevanza per la tutela della salute quotidiana.

Martedì 13 gennaio alle 18, nella sede di via Mazzini 4/c, sarà offerta una panoramica sui principali incidenti che possono verificarsi tra le mura domestiche, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e consapevolezza per ridurre i rischi.

L’incontro si inserisce in un percorso informativo rivolto alla cittadinanza, pensato per diffondere buone pratiche e comportamenti responsabili.

L’accesso è libero fino a esaurimento posti, favorendo così la partecipazione di chiunque desideri approfondire un tema che riguarda famiglie, anziani e persone che trascorrono molto tempo in casa.

Un’occasione utile per acquisire conoscenze immediate e applicabili nella vita di tutti i giorni.