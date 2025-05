Prevenzione incidenti: nuova soluzione per orsi e lupi

Un nuovo sistema di intelligenza artificiale, denominato Wadas (Wild Animal Detection and Alert System), è stato sviluppato per prevenire incidenti con orsi e lupi nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Questo progetto è stata una risposta a una serie di incidenti che hanno coinvolto la fauna locale, suscitando preoccupazioni all’interno delle comunità circostanti.

Il sistema Wadas è frutto di una collaborazione tra ricercatori dell’Università dell’Aquila, esperti dell’Associazione Salviamo L’Orso e le aziende Intel e Reolink. La tecnologia utilizza applicazioni ottimizzate per monitorare il movimento degli animali e inviare avvisi in caso di avvistamenti, minimizzando il rischio di conflitti tra fauna e abitanti. I dispositivi operano anche di notte, garantendo un’ampia copertura territoriale.

Quando viene rilevato un animale, il sistema può inviare notifiche al centro operativo e attivare misure per attirare l’attenzione degli animali, come luci o mangiatoie, al fine di deviarli dalle aree popolate. La probabilità di errore nel riconoscimento degli animali è molto bassa, permettendo di ridurre i falsi allarme.

In un contesto in cui orsi e lupi spesso si avvicinano ai centri abitati, il sistema Wadas si propone di aumentare la sicurezza, prevenendo incidenti stradali e uccisioni non necessarie di animali, come avvenuto in episodi precedenti. Questa iniziativa mira a garantire un migliore rapporto di coesistenza tra umani e fauna selvatica nel territorio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it