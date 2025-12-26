Prevenzione incendi in Calabria

La prevenzione degli incendi boschivi è tornata al centro delle politiche pubbliche calabresi, influenzando la tutela delle foreste, la manutenzione della viabilità e uno sviluppo sostenibile che favorisce lavoro e sicurezza. In questo contesto, la Provincia di Cosenza e i Comuni di Bocchigliero, Campana, Longobucco, Plataci e San Giovanni in Fiore hanno sottoscritto una convenzione finalizzata all’attuazione del progetto “Interventi diretti alla prevenzione degli incendi boschivi, alla manutenzione straordinaria della rete viaria ed al miglioramento della fruizione ecosostenibile delle aree forestali”.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Calabria con risorse complessive pari a 1.400.000 euro e coinvolgerà circa 400 lavoratori. Il progetto è stato elaborato dalla Provincia di Cosenza in coerenza con gli indirizzi regionali in materia di tutela ambientale e prevenzione del rischio incendi. La Provincia di Cosenza assumerà il ruolo di Coordinatore e Beneficiario delle risorse finanziarie, mentre ai Comuni spetterà l’attuazione operativa degli interventi previsti.

Il cuore dell’iniziativa riguarda tre assi strategici: la prevenzione degli incendi boschivi, la manutenzione straordinaria della rete viaria forestale e il miglioramento della fruizione ecosostenibile delle aree naturali. L’obiettivo è coniugare tutela ambientale e valorizzazione del territorio. Il presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, sottolinea il significato dell’accordo come esempio di collaborazione istituzionale virtuosa e evidenzia come la prevenzione degli incendi e la manutenzione della viabilità forestale vadano lette in una prospettiva più ampia, come politiche di sviluppo che investono in sicurezza, lavoro e qualità della vita. Il progetto rafforza anche l’impegno della Provincia nella promozione di interventi a favore dei giovani e delle famiglie, favorendo un modello di sviluppo che lega empowerment personale, tutela ambientale e gestione sostenibile delle risorse.