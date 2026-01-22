Prevenzione incendi all’Isola del Giglio

Nell’Isola del Giglio sono stati pianificati importanti interventi di prevenzione antincendio boschivo, in particolare nella zona di Giglio Castello, considerata ad alto rischio incendi. Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana con un contributo di 95mila euro nell’ambito del Piano Regionale Agricolo Forestale.

Il Presidente dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, Giacomo Termine, ha espresso apprezzamento per l’attenzione della Regione Toscana verso la prevenzione del rischio incendi boschivi. L’Unione di Comuni realizzerà il progetto grazie alle proprie professionalità, in qualità di ente competente in materia di antincendi boschivi. Sono previste opere finalizzate a ridurre il rischio incendi e migliorare la sicurezza dell’isola, caratterizzata da pinete e macchie mediterranee spesso soggette a siccità e venti forti.

I lavori si concluderanno entro giugno 2027, con pause primaverili-estive richieste dalle prescrizioni ambientali. Gli interventi consentiranno di ridurre la quantità di vegetazione infiammabile, migliorare l’accessibilità alle aree boschive, proteggere le zone abitate e i versanti più esposti, preservare il patrimonio forestale e paesaggistico dell’isola. I lavori comprendono la creazione di fasce parafuoco, punti strategici di gestione, aree aperte per facilitare il controllo e l’arresto di eventuali fronti di fuoco, e l’adeguamento della viabilità antincendio.

Per realizzare gli interventi sarà necessaria l’occupazione temporanea dei terreni interessati. L’avvio dell’occupazione sarà reso noto attraverso un avviso pubblico che sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune dell’Isola del Giglio e sui principali quotidiani locali.