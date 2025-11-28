Prevenzione in Sicilia

L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e l’Asp si uniscono per promuovere una giornata di studio sul tema “Prevenire è meglio che curare e allora… all’opera”, dedicata al Piano regionale della Prevenzione, con uno speciale focus sui primi mille giorni di vita del bambino e sulla salute materno-infantile. Il convegno sarà presenziato da pediatri, neuropsichiatri infantili e dirigenti sanitari che affronteranno temi legati ai vaccini in età pediatrica, ai disturbi del neurosviluppo e alle strategie di prevenzione.

Dopo i saluti istituzionali, si terrà la presentazione del protocollo stipulato tra l’Asp e l’associazione Pediatri Empedocle. Successivamente, ci sarà un focus sui primi mille giorni del bambino con gli interventi di Maria Paola Ferro dell’assessorato regionale alla Salute e altri esperti. Nel corso della sessione pomeridiana, si discuterà dei vaccini in età pediatrica e dei disturbi del neurosviluppo.

L’obiettivo di questa giornata di studi è rafforzare la cultura della prevenzione sul territorio, promuovere la salute materno-infantile e riproduttiva e favorire il dialogo tra istituzioni, pediatri e neuropsichiatri infantili. La giornata di studio si svolgerà nella sede di via Picone dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri.