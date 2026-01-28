Prevenzione in Lombardia

Dalle piste della Valtellina arriva un messaggio importante per i singoli e la comunità: il benessere passa dalla prevenzione, ascoltiamo il nostro corpo, facciamo un controllo in più. La Asst Valtellina e Alto Lario ha deciso di lanciare una campagna sui social con volti noti d’eccezione in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina.

Tra i protagonisti del video “Prevenire per vincere insieme”, realizzato dalla Asst in collaborazione con Regione Lombardia, ci sono le testimonianze di campioni come la pluricampionessa olimpica dello short track Arianna Fontana e il campione dello sci alpinismo Nicolò Canclini. L’obiettivo è far comprendere quanto importante sia il tema della prevenzione. Arianna Fontana lancia un appello in questa direzione, dicendo che le medaglie raccontano le sue vittorie, ma la prevenzione può diventare la vittoria di ciascuno.

Le parole di Nicolò Canclini guardano all’appuntamento olimpico, sottolineando che sarà un’occasione per dimostrare unità, consapevolezza e prontezza. Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, sottolinea l’importanza del tema della prevenzione, sia per la salute dei cittadini che per una corretta pianificazione e organizzazione del sistema sanitario.