12.9 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Salute

Prevenzione in Lombardia

Da stranotizie
Prevenzione in Lombardia

Dalle piste della Valtellina arriva un messaggio importante per i singoli e la comunità: il benessere passa dalla prevenzione, ascoltiamo il nostro corpo, facciamo un controllo in più. La Asst Valtellina e Alto Lario ha deciso di lanciare una campagna sui social con volti noti d’eccezione in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina.

Tra i protagonisti del video “Prevenire per vincere insieme”, realizzato dalla Asst in collaborazione con Regione Lombardia, ci sono le testimonianze di campioni come la pluricampionessa olimpica dello short track Arianna Fontana e il campione dello sci alpinismo Nicolò Canclini. L’obiettivo è far comprendere quanto importante sia il tema della prevenzione. Arianna Fontana lancia un appello in questa direzione, dicendo che le medaglie raccontano le sue vittorie, ma la prevenzione può diventare la vittoria di ciascuno.

Le parole di Nicolò Canclini guardano all’appuntamento olimpico, sottolineando che sarà un’occasione per dimostrare unità, consapevolezza e prontezza. Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, sottolinea l’importanza del tema della prevenzione, sia per la salute dei cittadini che per una corretta pianificazione e organizzazione del sistema sanitario.

Articolo precedente
Djokovic mostra fair play in Australia
Articolo successivo
Sinner contro Djokovic all’Australian Open
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.