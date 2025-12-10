Prevenzione in Italia

Negli ultimi mesi sono stati pubblicati diversi report che evidenziano come la prevenzione sia ancora un punto debole in Italia. Secondo un’indagine internazionale, circa il 42% delle persone non effettua alcun controllo preventivo o screening, e quasi la metà si limita solo ad alcune visite occasionali.

Il dato viene confermato anche da un’analisi dell’Istat, che stima in circa 4,5 milioni gli italiani che hanno rinunciato ad almeno una visita medica o a un accertamento per motivi economici, liste d’attesa o difficoltà di accesso alle cure. Le sorveglianze nazionali sulla popolazione adulta ricordano che 4 italiani su 10 sono in eccesso ponderale, con un impatto evidente sul rischio di malattie cardiovascolari, diabete e altre patologie croniche.

Il vero ostacolo alla prevenzione è trasformare l’intenzione in un appuntamento. Molti concordano sul fatto che bisognerebbe fare più controlli, ma quando si passa dalla teoria alla pratica emergono i problemi, come non sapere a quale specialista rivolgersi o temere di dover passare ore al telefono a cercare una data disponibile. Un’indagine dell’Osservatorio Sanità UniSalute mostra che solo il 41% degli italiani fa controlli regolari, mentre quattro su dieci dichiarano che si sottoporrebbero più volentieri a visite preventive se le liste d’attesa fossero più brevi e se fosse più semplice trovare date e orari compatibili con la propria vita.

I portali digitali dedicati alla prenotazione, come Elty, provano a trasformare il “prima o poi devo farmi vedere” in un appuntamento reale, con data e ora definita. Attraverso una piattaforma come Elty, l’utente può selezionare la città, la tipologia di visita specialistica, il giorno preferito e una fascia oraria comoda. Questo tipo di servizio ha un impatto concreto sulla prevenzione perché riduce il “peso mentale” legato all’organizzazione.

Un portale come Elty permette di visualizzare rapidamente le disponibilità in diverse fasce orarie, inclusi spesso appuntamenti in tarda mattinata, nel tardo pomeriggio o in giornate meno cariche di impegni. La possibilità di scegliere tra più strutture e professionisti aiuta a trovare il percorso più adatto alle proprie esigenze, che si tratti di una visita di controllo periodica o di un approfondimento su un sintomo specifico.

La tecnologia non sostituisce il medico, ma lo rende più vicino. La diagnosi, la scelta degli esami, l’interpretazione dei risultati e la definizione di una terapia restano competenze dello specialista. Ciò che la tecnologia può fare è rendere più facile arrivare in studio, soprattutto quando si parla di prevenzione e non di urgenza. Prenotare con pochi clic abbassa la soglia psicologica per chiedere aiuto, permette di programmare in anticipo il proprio percorso e, in molti casi, consente di scegliere il professionista con cui ci si sente più a proprio agio.

Inserire la cura di sé nel calendario è un modo concreto per passare dalle intenzioni ai fatti. In questo senso, strumenti digitali come i portali di prenotazione online non sono solo una comodità, ma un pezzo di quella infrastruttura invisibile che rende possibile una prevenzione più regolare e meno improvvisata.