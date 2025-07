Prevenzione gratuita della pelle: 50 visite disponibili!

La salute della pelle è un tema di grande rilevanza, specialmente in relazione alla prevenzione delle malattie cutanee. In questo contesto, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Livorno ha avviato una campagna di prevenzione gratuita per il melanoma.

L’iniziativa, intitolata “SE HAI CARA LA PELLE 2025”, si svolgerà lunedì 28 luglio 2025 presso il Centro LILT di Via March 20, nella zona di Picchianti. Sono disponibili 50 posti per visite dermatologiche gratuite eseguite dal Dott. Dani Hanna, medico dermatologo. Questa opportunità si rivolge ai residenti della provincia di Livorno, in particolare a coloro che hanno un’età compresa tra 18 e 50 anni.

Gli interessati possono effettuare l’iscrizione sul sito ufficiale della LILT di Livorno all’indirizzo www.legatumorilivorno.it. La campagna nasce dall’esigenza di affrontare l’incidenza crescente del melanoma nella zona, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione nella lotta contro questo tipo di tumore.