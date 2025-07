Prevenzione Epatite C: Fai il Test Gratis il 30 Luglio

La Giornata Mondiale dell’Epatite è un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e la diagnosi di questa malattia. In quest’ambito, l’ASL di Biella organizza una serie di iniziative, tra cui un test di screening gratuito per l’epatite C.

Mercoledì 30 luglio, dalle 9 alle 12, sarà attivo uno stand presso l’atrio dell’Ospedale, dove sarà possibile effettuare rapidamente il test senza bisogno di prenotazione o ricetta medica. Particolare attenzione è rivolta alla fascia di popolazione nata tra il 1969 e il 1989, beneficiaria di un programma di screening nazionale avviato dal Ministero della Salute dal 2020, ma il test è anche disponibile per gruppi a rischio, come tossicodipendenti e detenuti.

Dal luglio 2022, sono stati eseguiti circa 3.000 test nella regione, a dimostrazione dell’impegno nella diagnosi precoce. Per chi risulta positivo, sono previsti interventi di counselling per spiegare la trasmissione del virus e le possibili complicanze. In particolare, i pazienti del Ser.D dell’ASL Biella vengono testati utilizzando metodi non invasivi, come i prelievi di sangue capillare.

L’epatite C è una delle principali cause di mortalità globale, con 1,3 milioni di decessi annuali per complicanze gravi. Molte persone sono inconsapevoli di essere infette a causa della natura asintomatica della malattia, che può portare a gravi danni epatici. È fondamentale una diagnosi tempestiva, poiché oggi esistono farmaci efficaci che consentono la completa guarigione in oltre il 95% dei casi. La trasmissione avviene principalmente attraverso il contatto con sangue infetto, con rischi associati all’uso di droghe iniettabili e pratiche di tatuaggio non sterili.