Prevenzione e Sostenibilità: La Chiave del SSN

Durante la partenza della quinta tappa del Giro d’Italia a Ceglie Messapica, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha sottolineato l’importanza della prevenzione nel sistema sanitario nazionale. In un’intervista all’Adnkronos Salute, ha evidenziato che attualmente il 95% delle spese sanitarie è dedicato alla cura delle malattie, mentre solo il 5% è riservato alla prevenzione.

Gemmato ha spiegato che invertire questa tendenza è fondamentale, specialmente in un contesto di invecchiamento della popolazione che richiede investimenti significativi nella salute pubblica. Ha anche richiamato l’attenzione sull’importanza degli screening oncologici e sull’adesione a stili di vita sani, inclusa la dieta mediterranea, come strumenti cruciali per la prevenzione delle patologie.

Il sottosegretario ha ringraziato il sindaco di Ceglie, Angelo Palmisano, per il suo impegno nel promuovere salute e prevenzione attraverso eventi sportivi, sottolineando la necessità di unire le forze tra la comunità scientifica e gli stakeholder del settore per potenziare le iniziative di prevenzione. Ha concluso esprimendo il supporto del Ministero della Salute a chiunque si impegni in progetti volti a rendere il sistema sanitario più sostenibile attraverso la prevenzione.

Fonte: www.adnkronos.com