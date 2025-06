Prevenzione e Salute: I 12 Passi per un Futuro Sano

Un convegno a Roma, dal titolo “L’età della salute”, organizzato da Cesc, Spazio Europa, la Commissione europea e altre istituzioni, ha messo in evidenza l’importanza degli stili di vita sani e degli screening nazionali per prevenire il 40% delle malattie. Francesco Riva, Consigliere Cnel e Vicepresidente Ciu, ha sottolineato come la salute venga percepita diversamente nelle varie fasce d’età, iniziando con l’educazione dei bambini sul benessere, fino a comportamenti proattivi da parte degli adulti.

Durante l’incontro è stato presentato il documento “Promuoviamo il futuro”, che raccoglie 12 best practices per migliorare la salute in tutte le età. Gli interventi si sono articolati su tre fasi: apprendimento, consapevolezza e azione. Le raccomandazioni includono interventi nei “primi mille giorni” di vita con focus su gravidanza e alimentazione, oltre a ridurre lo stress e conoscere i rischi legati a malattie e abitudini nocive.

Per le fasce d’età avanzate, si evidenzia l’importanza della medicina preventiva e dell’attenzione alle malattie croniche, con un uso etico delle tecnologie. È stata inoltre sottolineata la necessità di introdurre la salute come argomento di studio nelle scuole, promuovendo discussioni su alimentazione, attività fisica e prevenzione sin dai primi anni di istruzione.

Riva ha fatto appello a interventi concreti da parte delle istituzioni, enfatizzando che la salute è un diritto fondamentale e deve adattarsi alle diverse esigenze di ciascuna fase della vita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com