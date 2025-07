Prevenzione e salute cerebrale: guida per il World Brain Day

Il 22 luglio si celebra il “World Brain Day”, un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sulla salute del cervello. In questo contesto, Roberto Marconi, responsabile dell’Area Dipartimentale di Neurologia dell’Asl Toscana Sud Est, presenta un vademecum con cinque raccomandazioni fondamentali, ispirato al concetto di “One Brain, One Health”.

La prima raccomandazione riguarda l’importanza di un’alimentazione adeguata e dell’idratazione. Si suggerisce una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali, pesce azzurro e grassi insaturi, come l’olio d’oliva, evitando alcol e cibi ultra-processati, soprattutto in orari serali. Anche l’idratazione gioca un ruolo cruciale nel metabolismo cerebrale.

Un’altra raccomandazione importante è il sonno regolare. Si consiglia di mantenere una routine che permetta di dormire almeno 7-8 ore a notte, anche durante le vacanze, per favorire il benessere neuronale e la stabilità emotiva.

L’attività fisica quotidiana è essenziale. Praticare sport come camminate o nuoto stimola la neurogenesi e migliora la circolazione cerebrale, contribuendo a ridurre il rischio di demenza e depressione.

In aggiunta, la stimolazione cognitiva e le interazioni sociali sono fondamentali. Attività come leggere, conversare o apprendere cose nuove rinforzano la riserva cognitiva e proteggono la salute mentale, contrastando depressione e declino cognitivo.

Infine, è cruciale gestire lo stress e proteggersi da traumi. Tecniche per regolare i livelli di cortisolo e proteggere il capo durante le attività sportive sono raccomandate per garantire una salute cerebrale ottimale.

Attualmente, risulta che oltre il 10% delle famiglie italiane ha un membro con una malattia mentale o neurologica, rendendo la prevenzione un tema di primaria importanza.