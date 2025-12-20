Prevenzione dipendenze in Toscana

Il Servizio delle dipendenze della Zona Apuane dell’Asl, diretto da Maurizio Varese, ha presentato un bilancio importante grazie agli interventi di prevenzione su uso e abuso di alcol, fumo di tabacco, sostanze psicotrope, gioco d’azzardo e malattie sessualmente trasmesse. Nel corso di tre serate, in collaborazione con la Comunità Monte Brugiana e la Cooperativa Arnera di Pontedera, sono stati intercettati quasi 600 giovani, di cui il 30% di sesso femminile, e sono stati effettuati più di 450 etilotest anonimi, con un totale di esiti positivi pari al 72,47%.

In 207 casi, sono stati necessari interventi lievi di riduzione del danno con somministrazione di acqua, crackers e biscotti, poiché il tasso di alcol superava il limite consentito. Sono state fornite informazioni sul servizio e sull’alcol a 477 persone e sono state effettuate 465 consulenze brevi. Sono stati distribuiti 217 condom. Queste iniziative hanno ricevuto il patrocinio dei Comuni di Montignoso, Massa e Carrara.

I dati raccolti mostrano che il consumo di alcol è molto diffuso e in molti casi a dosaggi a rischio, sia per la guida che per la salute. stato riscontrato un utilizzo diffuso di tabacco e nicotina, in particolare con lo svapo, che rappresenta un comportamento rischioso. stata anche riscontrata una tendenza al gioco d’azzardo, online e sulle scommesse sportive, anche tra minorenni.

L’iniziativa ha riscosso molto successo tra i giovani, con un alto numero di contatti e materiale diffuso. stata considerata un’iniziativa da ripetere, importante per aumentare la consapevolezza dei giovani sui rischi dell’alcol, delle sostanze e del gioco d’azzardo. Il prossimo appuntamento di prevenzione è fissato per lunedì 5 gennaio in occasione della festa della Befana di Montignoso.