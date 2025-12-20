10.3 C
Prevenzione dipendenze in Toscana

Prevenzione dipendenze in Toscana

Il Servizio delle dipendenze della Zona Apuane dell’Asl, diretto da Maurizio Varese, ha presentato un bilancio importante grazie agli interventi di prevenzione su uso e abuso di alcol, fumo di tabacco, sostanze psicotrope, gioco d’azzardo e malattie sessualmente trasmesse. Nel corso di tre serate, in collaborazione con la Comunità Monte Brugiana e la Cooperativa Arnera di Pontedera, sono stati intercettati quasi 600 giovani, di cui il 30% di sesso femminile, e sono stati effettuati più di 450 etilotest anonimi, con un totale di esiti positivi pari al 72,47%.

In 207 casi, sono stati necessari interventi lievi di riduzione del danno con somministrazione di acqua, crackers e biscotti, poiché il tasso di alcol superava il limite consentito. Sono state fornite informazioni sul servizio e sull’alcol a 477 persone e sono state effettuate 465 consulenze brevi. Sono stati distribuiti 217 condom. Queste iniziative hanno ricevuto il patrocinio dei Comuni di Montignoso, Massa e Carrara.

I dati raccolti mostrano che il consumo di alcol è molto diffuso e in molti casi a dosaggi a rischio, sia per la guida che per la salute. stato riscontrato un utilizzo diffuso di tabacco e nicotina, in particolare con lo svapo, che rappresenta un comportamento rischioso. stata anche riscontrata una tendenza al gioco d’azzardo, online e sulle scommesse sportive, anche tra minorenni.

L’iniziativa ha riscosso molto successo tra i giovani, con un alto numero di contatti e materiale diffuso. stata considerata un’iniziativa da ripetere, importante per aumentare la consapevolezza dei giovani sui rischi dell’alcol, delle sostanze e del gioco d’azzardo. Il prossimo appuntamento di prevenzione è fissato per lunedì 5 gennaio in occasione della festa della Befana di Montignoso.

