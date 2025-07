Prevenzione dermatite bovina: salute animale a rischio in Sardegna

Il monitoraggio della salute animale è fondamentale per garantire la sicurezza del settore zootecnico. Attualmente, la Cooperativa Assegnatari Associati Arborea 3A sta affrontando con cautela l’emergenza legata ai focolai di dermatite nodulare bovina emersi in alcune aree della Sardegna.

Finora, non sono stati segnalati casi negli allevamenti delle 146 aziende agricole associate. Per informare e preparare i soci, è stata organizzata un’assemblea presso la sede della Cooperativa Latte Arborea, alla presenza di esperti del settore sanitario e istituzionale. Tra i partecipanti, figure chiave come il direttore del Servizio sanità animale dell’Asl di Oristano e rappresentanti dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna hanno fornito indicazioni utili sulla situazione attuale.

L’istituto ha raccomandato di implementare una campagna di vaccinazione a largo raggio per proteggere gli animali e il patrimonio zootecnico. In risposta a questa emergenza, la Cooperativa 3A ha attuato misure preventive lungo tutta la filiera del latte, interagendo attivamente con le autorità locali per identificare le procedure più adeguate.

Tra le azioni adottate vi sono interventi di sanificazione dei mezzi di raccolta latte provenienti da aree vicine ai focolai e l’attivazione di protocolli di prevenzione nelle aziende agricole associate. Questi includono rigorosi controlli degli accessi alle stalle, sanificazione degli ambienti e disinfestazione da insetti potenziali vettori del virus.

Il presidente della cooperativa, Remigio Sequi, ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra tutti gli attori della filiera per affrontare efficacemente questa sfida sanitaria e ha auspicato un sostegno adeguato per gli allevatori colpiti.