Prevenzione dell’influenza in Molise: vantaggi della vaccinazione

L’influenza deve essere presa sul serio; non è un semplice raffreddore. Questo è stato enfatizzato dal professor Giancarlo Ripabelli, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene dell’Unimol, durante un convegno di Asrem sulla prevenzione e controllo dell’influenza. L’evento ha coinciso con l’inizio della campagna vaccinale, lanciata recentemente.

La Regione Molise dispone di vaccini innovativi ad alta efficacia. I cittadini possono recarsi presso i centri vaccinali, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta o dai farmacisti per ricevere il vaccino. È disponibile anche il servizio di vaccinazione a domicilio, richiedibile tramite email al dipartimento di Prevenzione.

Ripabelli ha osservato che l’andamento dell’influenza in Australia dell’anno precedente, caratterizzato da un alto numero di casi e decessi, è stato attribuito a una diminuzione delle coperture vaccinali. La vaccinazione è il principale strumento per prevenire l’infezione da virus influenzale. La gravità dell’influenza è rappresentata da un tasso di mortalità di 13,8 decessi ogni 100.000 persone, corrispondenti a oltre 8.000 decessi annuali legati all’influenza.

Il convegno, accreditato come Ecm e patrocinato dalla Regione, ha visto l’intervento del governatore Francesco Roberti, il quale ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti, personale sanitario e cittadini per garantire un sistema sanitario efficiente. Roberti ha ribadito che la prevenzione è il più efficace strumento di tutela della salute collettiva e che la Regione continuerà a sostenere iniziative per promuovere la vaccinazione e la responsabilità sanitaria condivisa. Durante l’incontro, esperti e rappresentanti istituzionali hanno presentato dati aggiornati sui programmi vaccinali e le misure di prevenzione per le malattie respiratorie.

