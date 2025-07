Prevenzione dell’Herpes Zoster: Fai la scelta giusta ora

Il Fuoco di Sant’Antonio, causato dal virus Varicella-zoster, rappresenta una seria preoccupazione per la salute, specialmente tra le persone anziane e coloro che presentano specifiche condizioni di salute. La malattia non solo causa sintomi dolorosi, ma può anche portare a complicanze come la nevralgia post-erpetica, che può persistere per lungo tempo.

Le statistiche indicano che circa un adulto su tre sviluppa l’Herpes Zoster nel corso della vita, con un incremento significativo del rischio dopo i 50 anni. Per chi ha più di 85 anni, il rischio raggiunge un individuo su due. Diverse patologie, tra cui diabete e malattie reumatologiche, possono aumentare ulteriormente la vulnerabilità a questa infezione. In particolare, i pazienti diabetici presentano un rischio maggiore del 30% di sviluppare l’Herpes Zoster, con una severità clinica superiore rispetto agli individui con metabolismo glucidico normale.

Anche i pazienti affetti da neoplasie ematologiche hanno un’incidenza di Herpes Zoster molto elevata, fino a dieci volte superiore alla popolazione generale, soprattutto se in trattamento immunosoppressivo. Le malattie reumatologiche, come l’artrite reumatoide, mostrano anch’esse un rischio significativamente maggiore di Herpes Zoster.

In questo contesto, la vaccinazione emerge come uno strumento chiave per la prevenzione. È raccomandata non solo per le persone sopra i 65 anni, ma anche per coloro con malattie croniche. La vaccinazione è dimostrata efficace e può proteggere dalle complicazioni associate all’Herpes Zoster, inclusi eventi cardiovascolari a lungo termine.

La comprensione delle correlazioni tra questa infezione e altre patologie può quindi contribuire a una gestione più efficace della salute pubblica e a migliorare la qualità della vita dei pazienti a rischio.