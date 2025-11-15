Prevenzione del tumore al seno a Casalmorano: iniziativa gratuita

Futuro Salute di Casalmorano organizza un’iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno, in collaborazione con la Patologia Mammaria di ASST Cremona. L’evento è parte delle iniziative sui controlli della salute 2025 e si terrà presso il Centro di Piazza IV Novembre.

Venerdì 21 novembre, alle ore 20.30, si svolgerà una serata divulgativa aperta a tutti i cittadini di Casalmorano e dei comuni vicini. Durante l’incontro, specialisti del settore, operatori sanitari e volontari discuteranno di diagnosi precoce, nuove opzioni di cura e stili di vita sani, elementi chiave per ridurre il rischio di sviluppare la malattia.

Il giorno successivo, sabato 22 novembre, alle ore 8.30, presso il Centro Futuro Salute, si terranno visite gratuite per le donne che desiderano prendersi cura della propria salute in modo consapevole. Le visite saranno effettuate da professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l’accesso ai controlli.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza della prevenzione, affermando che riconoscere una patologia in fase precoce può fare una grande differenza. Attraverso eventi come questo, si vogliono sensibilizzare le donne di tutte le età a prendersi cura di sé stesse, diffondendo un messaggio di speranza e responsabilità condivisa.

Il tumore al seno è ancora la forma di neoplasia più comune tra le donne, ma la diagnosi precoce e la partecipazione regolare ai programmi di screening hanno migliorato significativamente le chance di guarigione. In questo contesto, iniziative locali che uniscono informazione, solidarietà e partecipazione civile sono fondamentali.

Per partecipare alla serata e prenotare una visita gratuita, è possibile contattare l’Associazione Futuro Salute ai numeri 331 2241536, 335 8306343, 340 5248115 o scrivere all’indirizzo email [email protected].