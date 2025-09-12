Prevenzione del suicidio in Italia: dati e strategie efficaci

Il 10 settembre si celebra la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, un’iniziativa avviata nel 2003 e supportata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e altre importanti associazioni. Questo evento ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla complessità del suicidio, che è spesso il risultato di diversi fattori, tra cui disturbi psichiatrici, ansia, dipendenze e situazioni di vita difficili, come lutti, umiliazioni e problemi economici.

In Italia, si registrano circa 4000 suicidi all’anno, con un tasso di circa 6,5 ogni 100.000 abitanti. La maggior parte delle vittime sono uomini, rappresentando il 76,8% dei casi, e il Nord-Est del Paese mostra un’incidenza più alta. La fascia d’età più colpita è quella tra i 45 e i 64 anni. Preoccupante è anche la situazione tra i giovani: il suicidio è la quarta causa di morte tra i 15 e i 19 anni, con i ragazzi che mostrano un tasso significativamente maggiore rispetto alle ragazze.

Nonostante le differenze di genere nei suicidi, sono mancanti dati dettagliati sulle ideazioni e i tentativi di suicidio stratificati per sesso, e questo si applica anche per le persone LGBTQIA+. La situazione è critica anche all’interno delle carceri, dove si sono verificati 61 suicidi, di cui l’ultimo caso riguarda una giovane di 26 anni.

Per prevenire il suicidio è fondamentale raccogliere e analizzare dati affidabili. Parlare del proprio dolore è essenziale per affrontarlo e non vivere l’esperienza in solitudine. Il 23 e 24 settembre, la Sapienza Università di Roma ospiterà un convegno internazionale sulla salute pubblica e la prevenzione del suicidio, finalizzato a discutere nuove prospettive terapeutiche nella psichiatria.