22.5 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Salute

Prevenzione del suicidio in Italia: dati e strategie efficaci

Da StraNotizie
Prevenzione del suicidio in Italia: dati e strategie efficaci

Il 10 settembre si celebra la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, un’iniziativa avviata nel 2003 e supportata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e altre importanti associazioni. Questo evento ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla complessità del suicidio, che è spesso il risultato di diversi fattori, tra cui disturbi psichiatrici, ansia, dipendenze e situazioni di vita difficili, come lutti, umiliazioni e problemi economici.

In Italia, si registrano circa 4000 suicidi all’anno, con un tasso di circa 6,5 ogni 100.000 abitanti. La maggior parte delle vittime sono uomini, rappresentando il 76,8% dei casi, e il Nord-Est del Paese mostra un’incidenza più alta. La fascia d’età più colpita è quella tra i 45 e i 64 anni. Preoccupante è anche la situazione tra i giovani: il suicidio è la quarta causa di morte tra i 15 e i 19 anni, con i ragazzi che mostrano un tasso significativamente maggiore rispetto alle ragazze.

Nonostante le differenze di genere nei suicidi, sono mancanti dati dettagliati sulle ideazioni e i tentativi di suicidio stratificati per sesso, e questo si applica anche per le persone LGBTQIA+. La situazione è critica anche all’interno delle carceri, dove si sono verificati 61 suicidi, di cui l’ultimo caso riguarda una giovane di 26 anni.

Per prevenire il suicidio è fondamentale raccogliere e analizzare dati affidabili. Parlare del proprio dolore è essenziale per affrontarlo e non vivere l’esperienza in solitudine. Il 23 e 24 settembre, la Sapienza Università di Roma ospiterà un convegno internazionale sulla salute pubblica e la prevenzione del suicidio, finalizzato a discutere nuove prospettive terapeutiche nella psichiatria.

Articolo precedente
Piadina Romagnola in mostra alla Mostra del Cinema di Venezia
Articolo successivo
Fiorentina cerca riscatto contro Napoli al Franchi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.