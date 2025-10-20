Prevenzione del melanoma in Basilicata: visite gratuite ANT

La Fondazione ANT Italia ONLUS torna in Basilicata con una nuova tappa del Progetto Melanoma, dedicato alla prevenzione dei tumori della pelle attraverso visite dermatologiche gratuite con dermatoscopia. Le giornate di screening si svolgeranno a bordo dell’Ambulatorio Mobile – Bus della Prevenzione ANT, una clinica itinerante attrezzata per offrire prestazioni specialistiche gratuite ai cittadini.

Il programma include:

Potenza : dal 3 al 7 novembre, in piazza Rione Cocuzzo

: dal 3 al 7 novembre, in piazza Rione Cocuzzo Avigliano : il 10 novembre, in piazza Aviglianesi nel Mondo

: il 10 novembre, in piazza Aviglianesi nel Mondo Pignola: l’11 novembre, in piazza Risorgimento

Queste attività fanno parte del “Progetto interregionale per la lotta al tumore, dalla prevenzione al fine vita”, co-finanziato dalla Fondazione CON IL SUD. Oltre alle visite dermatologiche, il progetto offre assistenza psicologica gratuita per pazienti oncologici e famiglie, supporto ai caregiver e attività di educazione nelle scuole.

Grazie alla collaborazione con l’associazione Io Potentino, una parte delle visite sarà dedicata a cittadini in condizioni di fragilità socio-economica, per garantire un accesso equo alla prevenzione oncologica. Il progetto è patrocinato gratuitamente dal Comune di Potenza.

Le visite sono gratuite ma richiedono prenotazione obbligatoria da effettuare online sul portale ANT. Le prenotazioni per Potenza apriranno il 24 ottobre, mentre quelle per Avigliano e Pignola saranno disponibili dal 3 novembre. Per prenotarsi, è possibile visitare il sito di ANT.