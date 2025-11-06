Prevenzione del Diabete a Castel Bolognese: Iniziativa Lions Club

Domenica 9 novembre, il Lions Club Valle del Senio organizza un’importante iniziativa in occasione della “Sagra del Brazadèl da la Crôs e del Vino Novello”. L’evento si svolgerà a Castel Bolognese, in Piazza Bernardi, dalle 8:30 alle 12:30, e sarà dedicato alla prevenzione del diabete, offrendo un controllo gratuito della glicemia.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese e su invito della Pro Loco. Questa iniziativa fa parte dei tradizionali servizi del Lions Club a favore della comunità locale. In particolare, il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale per la Lotta al Diabete, un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano.

Durante la mattinata, sarà possibile effettuare uno screening gratuito della glicemia, un controllo semplice ma fondamentale per individuare precocemente fattori di rischio. L’attività sarà supportata dall’Associazione Diabetici della Provincia di Ravenna, che fornirà il materiale necessario e informazioni utili ai cittadini.

Il Lions Club Valle del Senio porta avanti questa iniziativa da anni, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla salute e la prevenzione delle malattie. I soci del Club sottolineano l’importanza della prevenzione, evidenziando che anche piccoli gesti, come un semplice controllo della glicemia, possono fare una grande differenza per il benessere della comunità.