Prevenzione dei tumori: non si può allentare la presa

La prevenzione dei tumori in Italia è una questione di grande rilevanza, con l’Associazione Italiana di Oncologia Medica che nel 2024 identifica il fumo, l’alcol, la sedentarietà, l’obesità e il sovrappeso come i principali fattori di rischio per le malattie oncologiche. Questi comportamenti non solo aumentano l’incidenza dei tumori, ma sono anche associati a malattie croniche.

Il fumo rimane un problema significativo, anche se le stime indicano una diminuzione dei fumatori dal 30% nel 2008 al 24% nel 2023. Circa il 24% della popolazione tra i 18 e i 69 anni fuma, con una prevalenza maggiore tra uomini, giovani e persone con basso livello di istruzione. È fondamentale supportare i fumatori e creare ambienti privi di fumo.

L’alcol è un’altra minaccia per la salute pubblica; sebbene il 42% degli italiani non beva alcolici, il 18% dei consumatori è a “maggiore rischio” di salute, a causa di comportamenti come il binge drinking. L’alcol è collegato allo sviluppo di diversi tipi di tumore, compresi quelli al fegato, mammella, colon-retto e cavo orale.

La sedentarietà è emersa come un nemico invisibile, accentuato dalla pandemia di Covid-19, con il 28% della popolazione adulta che vive uno stile di vita completamente sedentario, in aumento rispetto al 23% nel 2008. Questa condizione è correlata a malattie cardiovascolari, diabete e tumori, colpendo particolarmente donne, anziani e residenti nel Meridione.

L’overweight in Italia è anch’esso preoccupante, con oltre il 40% della popolazione adulta in eccesso ponderale, di cui il 33% è sovrappeso e il 10% obeso. L’obesità non è solo un problema estetico, ma un serio fattore di rischio per varie patologie. Le difficoltà economiche e il basso livello di istruzione aumentano la vulnerabilità a questo problema, diventato ormai generalizzato.

Per quanto riguarda la dieta, il consumo di frutta e verdura è lontano dai valori raccomandati; solo il 7% della popolazione adulta consuma cinque porzioni al giorno. Mentre il 50% raggiunge almeno tre porzioni, l’obiettivo rimane distante.

In conclusione, il cambiamento è fondamentale. Fumo, alcol, sedentarietà e obesità non solo aumentano il rischio di tumori, ma anche di malattie croniche e mortalità precoce. È necessario un intervento deciso nelle politiche sanitarie e un’educazione alimentare che promuova stili di vita più sani per migliorare la salute della popolazione.