Prevenzione dei Tumori: L’importanza di un Approccio Fondamentale per la Salute dei Cittadini

È un’iniziativa importante di medicina proattiva, in cui gli operatori sanitari raggiungono i cittadini nella vita quotidiana per offrire prestazioni sanitarie e consigli su stili di vita salutari. Questo approccio alla prevenzione è fondamentale per la salute pubblica e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Giovanni Leonardi, capo del dipartimento One Health del ministero della Salute, ha presentato la prima campagna congiunta Italia-Albania per la prevenzione oncologica, sostenendo diagnosi precoci e la lotta all’obesità. La campagna, parte della “Nave della salute”, ha fornito visite mediche gratuite ai passeggeri per due giorni.