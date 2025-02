Prevenzione, cura e riabilitazione del paziente vulnerabile

“Prevenzione, cura e riabilitazione del paziente fragile” è un progetto di ICS Maugeri in collaborazione con l’Università di Pavia e sostenuto dal MIUR, mirato alla formazione di professionisti nella gestione della fragilità, soprattutto tra giovani e anziani. Nel 2022-23, il 17% degli over 64 era considerato fragile, con l’incidenza che cresce con l’età: dal 9% per i 65-74enni al 33% per gli over 85. Entro il 2050, il 16% della popolazione globale avrà più di 65 anni, aumentando il numero di patologie croniche.

Per affrontare questo scenario in evoluzione, è necessario formare specialisti in un modello multidisciplinare che utilizzi valutazioni multidimensionali e tecnologie avanzate, riducendo del 30% gli eventi avversi e migliorando l’autonomia funzionale, specialmente dopo traumi. È essenziale che la futura classe medica riconosca e intercetti precocemente la fragilità, assicurando la qualità della vita e la sostenibilità delle cure.

La gestione del paziente fragile richiede un approccio integrato, dato che oltre il 65% dei pazienti over 65 ha almeno due patologie croniche concomitanti. Equipe multidisciplinari non solo migliorano la qualità della vita, ma riducono anche mortalità e disabilità. Inoltre, il paziente fragile non è solo l’anziano, ma include anche giovani con patologie congenite o acquisite che necessitano di assistenza specializzata.

Infine, è fondamentale investire nella medicina riabilitativa e nella formazione di professionisti, visto il fabbisogno stimato di oltre 5.000 medici nel settore. Un adeguato investimento nelle cure riabilitative è essenziale per affrontare le crescenti esigenze di una popolazione anziana e affetta da malattie croniche.