Prevenzione cardiovascolare nelle scuole di Campomarino

A Campomarino inizia la seconda edizione del progetto “Ogni battito conta”, un’iniziativa di prevenzione cardiovascolare promossa dall’Associazione n.14 – Amici di Roman in collaborazione con l’ASREM Molise e l’Istituto Comprensivo Statale. Questo programma è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. L’idea si inserisce in un percorso già avviato, poiché nella prima edizione l’Associazione ha donato un defibrillatore al Comune, contribuendo a migliorare la gestione delle emergenze sanitarie.

Questa nuova fase del progetto si concentra sulla prevenzione precoce. Gli studenti parteciperanno a screening elettrocardiografici (ECG) nelle scuole, che saranno effettuati da personale sanitario specializzato, in particolare dai dottori Gianludovico Magri e Costanzo Spedaliere, cardiologi di comprovata esperienza. L’obiettivo è identificare tempestivamente eventuali anomalie nell’ECG, offrendo così opportunità di ulteriori accertamenti e sensibilizzando i giovani sull’importanza della prevenzione.

Il progetto si basa su una collaborazione integra tra le scuole, le famiglie e il sistema sanitario, evidenziando come la tutela della salute dei più giovani debba essere un impegno collettivo. La presentazione ufficiale dell’iniziativa è fissata per venerdì 6 febbraio alle 09.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Campomarino. Durante l’evento interverranno rappresentanti di ASREM, medici cardiologi e autorità locali, sottolineando il significato scientifico, educativo e sociale dell’iniziativa. “Ogni battito conta” si presenta come un modello di prevenzione attiva nelle scuole, con l’auspicio di estendere l’esperienza anche ad altri ambiti del territorio.