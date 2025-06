Prevenzione Cardiovascolare: La XXIII Giornata Nazionale

Il 26 giugno si svolgerà presso l’INI di Grottaferrata la XXIII Giornata Nazionale della Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e Respiratorie, organizzata dal Prof. Carlo Gaudio in collaborazione con docenti dell’Università La Sapienza di Roma. Questo Congresso, il più antico in Europa dedicato a queste tematiche, affronta le malattie più gravi che colpiscono gli adulti.

L’evento vedrà la partecipazione di circa 200 esperti in medicina cardiovascolare, respiratoria, internistica e sportiva, che si collegheranno anche da altre università italiane. Secondo recenti dati epidemiologici, ogni giorno in Italia si registrano circa 630 decessi per cause cardiovascolari, insieme a circa 170 per malattie respiratorie. Nonostante i notevoli progressi nella tecnologia biomedica e nelle terapie, le malattie cardiovascolari continuano a causare circa 230.000 morti ogni anno, rappresentando oltre il 30% dei decessi totali.

Il Prof. Gaudio sottolinea che, sebbene la mortalità sia diminuita significativamente negli ultimi 50 anni, le malattie continuano a gravare sul sistema sanitario, con costi diretti superiori a 41 miliardi di euro annui. Importante è quindi incrementare la prevenzione, dato che fattori di rischio come ipertensione, diabete e obesità sono responsabili della maggior parte degli eventi aterosclerotici.

Il Prof. Gaudio raccomanda un approccio preventivo sin dalla giovane età, centrato su stili di vita sani e corretta alimentazione. Durante l’apertura del Congresso, si svolgerà un saluto inaugurale con la presenza di diverse autorità, tra cui Mons. Vito Serritella e l’on. Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.agenpress.it