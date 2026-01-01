L’Ospedale Koelliker è stato scelto tra le strutture di eccellenza del Paese per avviare la sperimentazione e il reclutamento di persone che potranno accedere gratuitamente a un percorso avanzato di valutazione del rischio cardiovascolare. L’iniziativa è rivolta a cittadini tra i 40 e gli 80 anni, in buona salute, senza precedenti di malattie cardiovascolari o diabete di tipo 2.

Il progetto Cvrisk-It, finanziato con 20 milioni di euro e realizzato dagli IRCCS aderenti alla Rete Cardiologica, coinvolgerà complessivamente 30 mila cittadini su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione primaria, intercettando precocemente i fattori di rischio prima che si manifestino le patologie. Per il Piemonte, i partecipanti saranno accolti presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Koelliker, diretto dal dott. Sebastiano Marra.

Il Koelliker seguirà i partecipanti in tutte le fasi del percorso di prevenzione, dalle visite cardiologiche agli esami di laboratorio e agli approfondimenti di imaging. La sperimentazione consentirà di applicare i modelli più innovativi di valutazione del rischio cardiovascolare e di approfondire lo studio dei fattori di rischio attraverso esami mirati. Il dott. Sebastiano Marra ha dichiarato che le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte e che la percezione del rischio è ancora troppo bassa, mentre Lorenzo Menicanti, Presidente della Rete Cardiologica IRCCS, ha sottolineato che il progetto permetterà di migliorare l’efficacia della prevenzione cardiovascolare in Italia.