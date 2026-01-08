Prevenzione cardiovascolare in Italia

Il Professor Francesco Dentali, Direttore del Dipartimento di Area Medica Asst Sette Laghi e Professore Associato di Medicina Interna all’Università dell’Insubria di Varese, sarà ospite a Radio Missione Francescana venerdì 9 gennaio alle ore 11.10. Il tema della trasmissione sarà “Prevenzione Cardiovascolare e non …..“ e l’intervista sarà condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi.

La trasmissione verrà trasmessa in replica domenica 11 gennaio alle ore 16.00. possibile ascoltare Radio Missione Francescana sulle seguenti frequenze: 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi, 88,5 in Valceresio, 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate, 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore, 89,6 per la zona nord del Lago Maggiore e 92,8 per la città di Domodossola. In alternativa, è possibile ascoltare la radio in streaming via internet in tutto il mondo. Il numero di telefono di Radio Missione Francescana è 0332 264266.