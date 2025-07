Prevenzione cardiovascolare: il cuore in mani sicure

Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare una delle principali cause di mortalità in Italia, con oltre 217.000 decessi registrati nel 2021, pari al 30,8% del totale. Questi dati evidenziano non solo un problema di salute pubblica, ma anche un onere economico significativo per il Sistema Sanitario Nazionale, con costi derivanti da una scarsa aderenza ai trattamenti stimati in circa 2 miliardi di euro annuali.

Per affrontare questa crisi, il 15 luglio è stato presentato al Senato il Policy Act “Salute cardiovascolare: un impegno comune per migliorare la prevenzione e l’aderenza terapeutica”, frutto della collaborazione tra istituzioni, esperti e associazioni di pazienti. Il documento propone un approccio integrato, unendo prevenzione, trattamento e sostenibilità del sistema sanitario.

La Senatrice Elena Murelli ha enfatizzato l’importanza di migliorare l’aderenza ai trattamenti, essenziale per ridurre l’impatto di patologie come infarto e ictus. Il Policy Act delinea sette strategie chiave, tra cui l’inclusione dell’aderenza terapeutica nei Livelli Essenziali di Assistenza e l’attivazione di screening nazionali rivolti alla popolazione fra i 40 e i 70 anni.

Inoltre, da settembre, partirà un Roadshow nazionale dal titolo “Il tuo cuore nelle tue mani”, per sensibilizzare la popolazione e promuovere un dialogo tra istituzioni e cittadini riguardo alla prevenzione cardiovascolare.

Esperti del settore hanno sottolineato che la scarsa aderenza deve essere considerata un fattore di rischio. È fondamentale che i pazienti comprendano l’importanza delle terapie e come adattarle alla loro vita quotidiana. Differenze di genere sono emerse, evidenziando che le donne tendono a seguire meno i trattamenti, suggerendo la necessità di un’educazione sanitaria mirata e di un supporto costante da parte dei medici.

Infine, recenti sondaggi rivelano una mancanza di consapevolezza circa i rischi delle malattie cardiovascolari, suggerendo che migliorare l’aderenza ai trattamenti potrebbe non solo salvare vite, ma anche ridurre i costi legati a ospedalizzazioni e assenze dal lavoro.