Prevenzione Cardiovascolare: Controlli Gratuiti a Mascali!

In un contesto di crescente attenzione verso la salute pubblica, molte comunità si stanno attivando per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie. Una di queste iniziative si è svolta recentemente a Mascali, dove la salute cardiovascolare è stata al centro di un’importante giornata di screening.

Domenica mattina, in piazza Duomo a Mascali, si è svolta un’iniziativa volta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, organizzata dai volontari della Misericordia in collaborazione con il personale della Farmacia Vasta e Fabrizio Foresta, ideatore del progetto. Durante l’evento, oltre 20 cittadini hanno usufruito gratuitamente di uno screening per la valutazione di alcuni parametri di salute. Il Direttore Sanitario della Misericordia, dott. Giuseppe Garozzo, ha analizzato i dati e fornito consigli sulla salute agli intervistati. Inoltre, la Misericordia ha programmato ulteriori controlli gratuiti per monitorare la saturazione, la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Questi servizi saranno disponibili presso il centro anziani di via Umberto 63 a Mascali, nei giorni di martedì e venerdì dalle 16:00 alle 19:00, e mercoledì dalle 16:30 alle 18:30, e presso l’oratorio parrocchiale di Santa Venera di via S. Catalano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.gazzettinonline.it