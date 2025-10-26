Prevenzione cardiovascolare a Paola, cultura del cuore in salute

Il 31 ottobre si svolgerà a Paola, alle ore 10:00, un convegno intitolato “Giornata del Cuore”, organizzato dall’associazione Gli Amici del Cuore di Paola, parte di Conacuore Onlus, con il supporto del Comune di Paola. L’evento ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione cardiovascolare e dell’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), strumento cruciale in caso di arresto cardiaco improvviso.

Il convegno sarà aperto dal Dott. Antonio Rossi, vicepresidente di Conacuore di Modena, e dal Sindaco di Paola, Dott. Roberto Perrotta. Seguiranno gli interventi di Francescantonio Rosselli, presidente dell’associazione Fratello Cuore di Belvedere Marittimo, e del Dott. Aldo Spotti, esperto di cardioprotezione, che discuterà del DAE e della depenalizzazione in caso di utilizzo da parte di personale non formato.

La Dott.ssa Sandra Grossi, dirigente dell’Istituto “San Francesco” di Paola, affronterà il tema dell’importanza del soccorso nelle scuole, mentre la Dott.ssa Maria Teresa Manes, primario dell’UOC dell’Ospedale di Paola, parlerà dell’emodinamica post-utilizzo del DAE. Seguiranno gli interventi del Dott. Riccardo Borselli, direttore del 118 Cosenza, che discuterà della rianimazione tempestiva, e del Dott. Gino Tosi, responsabile della Centrale Unica di Risposta, sul tema della gestione del soccorso.

La “Giornata del Cuore” rientra nel programma di educazione sanitaria e prevenzione promosso da Conacuore e altre associazioni, con l’obiettivo di diffondere la cultura del soccorso e creare una rete di cardioprotezione locale per salvare vite umane.