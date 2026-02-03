Prevenzione Cancro in Italia: Giornata Mondiale della Salute

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione di questa malattia, che rappresenta la seconda causa di morte nel mondo.

L’invecchiamento della popolazione, gli stili di vita poco salutari e l’inquinamento sono fattori che contribuiscono all’aumento dei tumori. Fortunatamente, si registra un calo della mortalità grazie ai progressi nella ricerca oncologica, con oltre il 50% dei tumori attualmente curabili.

La prevenzione è considerata la miglior strategia per ridurre l’incidenza e la mortalità per cancro. Attraverso la prevenzione primaria e secondaria, è possibile ridurre di oltre il 40% la mortalità eliminando i fattori di rischio modificabili, come fumo, alcol, sedentarietà e sovrappeso. Inoltre, partecipando agli screening oncologici, si può ulteriormente abbattere la mortalità di alcuni tumori di almeno il 30%.

Nell’ambito della Giornata Mondiale contro il Cancro, l’AST Ancona organizza la II edizione degli “Incontri con la Salute” presso l’ex Crass in via C. Colombo 106. L’incontro, previsto per il 4 febbraio alle ore 17, sarà dedicato alla prevenzione oncologica, offrendo un momento di confronto con i cittadini per informarli su come ridurre il rischio di sviluppare il cancro e migliorare le possibilità di cura.