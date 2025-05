Prevenzione Bullismo: Il Ruolo di Genitori e Scuola

Durante la Maratona Bullismo, organizzata da Adnkronos a Roma, Maria Rosaria Romano, direttrice della II divisione della Polizia Postale, ha presentato il primo rapporto dell’Osservatorio nazionale sul bullismo e il disagio giovanile. Sono stati evidenziati dati in crescita relativi ai casi di bullismo, soprattutto tra i ragazzi di età compresa tra 10 e 17 anni. Romano ha sottolineato come il fenomeno online porti alla de-responsabilizzazione e de-umanizzazione degli individui, mentre i genitori spesso rimangono inconsapevoli del coinvolgimento dei loro figli. Questa situazione richiede un’azione di prevenzione che coinvolga non solo la scuola, ma tutta la comunità.

Romano ha segnalato l’importanza di un approccio costruttivo nel trattare questi temi, evidenziando che non basta avere un indagato. È necessario creare una rete di supporto e comunicazione; i genitori devono assumere un ruolo attivo e non essere assenti nel riconoscere e affrontare il problema. L’intervento ha messo in risalto la pericolosità della condivisione di dati personali sui social media, che può portare a reati di divulgazione sessualmente esplicita.

Infine, è stato sottolineato che è fondamentale ascoltare i ragazzi in tutte le sedi sociali, promuovendo una cultura della comunicazione e riducendo l’ignoranza sui rischi legati al mondo digitale. La formazione degli operatori, in particolare, è cruciale per sviluppare un linguaggio comune e un dialogo efficace con i giovani.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com