Prevenzione artifizi pirotecnici in Italia

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ha avviato una campagna di prevenzione per il corretto utilizzo di artifizi pirotecnici, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Busciolano”. L’obiettivo è quello di accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole.

Nell’ambito di questa iniziativa, gli Artificieri e Cinofili del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza hanno incontrato le terze classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Busciolano” di Potenza. Ai giovani è stata illustrata la pericolosità degli artifizi pirotecnici, anche quelli apparentemente più innocui, e gli è stato ricordato che l’incauto maneggio o l’uso inappropriato può innescare incendi, causare danni a cose o persone.

È stato spiegato ai giovani quanto sia pericoloso provare ad innescare petardi inesplosi rinvenuti per terra o attivati direttamente ma che non hanno sortito effetto. Inoltre, è stata mostrata loro la procedura utilizzata dagli operatori del settore in caso di segnalazione di pacco sospetto o di esplosivo in genere, al fine di far capire quante cautele adoperino i professionisti quando hanno a che fare con materiale esplodente.

I ragazzi hanno posto diverse domande agli operatori, dimostrando curiosità sul tema trattato e un senso di responsabilità importante. La raccomandazione più sentita dai vertici dell’Arma potentina è quella di contattare senza esitazione il Numero Unico di Emergenza 112 o i presidi dell’Arma sul territorio per qualsiasi situazione sospetta o per il rinvenimento di ordigni artigianali inesplosi. Questo gesto semplice può tutelare se stessi e altri da incidenti facilmente evitabili.