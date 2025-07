Prevenzione annegamenti: 7 regole per un’estate sicura

Ogni anno, in Italia, si registrano circa 330 morti dovute ad annegamento, di cui il 12% riguarda persone minorenni. Questa problematica è stata sottolineata dal Ministero della Salute in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, che si celebra il 25 luglio. Per sensibilizzare la popolazione, il ministero ha diffuso un invito all’adozione di comportamenti sicuri in acqua.

Sono sette le regole fondamentali da seguire per evitare incidenti. Prima di tutto, è consigliabile immergersi solo in acque sorvegliate, come spiagge, laghi o piscine con personale qualificato disponibile. È anche importante evitare acque pericolose, come in caso di mare mosso o correnti forti, controllando sempre le condizioni del luogo prima di nuotare.

Un altro aspetto cruciale è seguire la segnaletica presente nell’area balneare e le indicazioni fornite dai bagnini, che aiutano a individuare le zone a rischio. Educare i bambini al nuoto e alle norme di sicurezza in acqua è fondamentale per ridurre il rischio di incidenti.

Inoltre, è sconsigliato tuffarsi immediatamente dopo aver mangiato o dopo lunghe esposizioni al sole; è consigliabile aspettare prima di entrare in acqua. Evitare tuffi pericolosi, come quelli da scogliere o in aree non protette, è essenziale per garantire la propria sicurezza.

Infine, è importante vigilare costantemente sui bambini quando si trovano in acqua o nelle sue vicinanze, soprattutto in contesti privati come le piscine domestiche. Diffondere queste informazioni e mettere in pratica questi consigli può contribuire a una stagione estiva più sicura per tutti.