Prevenzione a Forlì-Cesena: Giornata di Salute e Sicurezza

Mercoledì 14 maggio, dalle ore 14 alle 16, si tiene un open day vaccinale contro il tetano presso l’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena, in Via della Rocca 19. L’iniziativa è destinata a chi non ha mai ricevuto il vaccino o a coloro il cui ultimo richiamo risale a oltre dieci anni fa.

La vaccinazione contro il tetano è fondamentale perché le spore del batterio Clostridium tetani sono diffuse nell’ambiente e possono entrare nel corpo anche attraverso ferite piccole, come una puntura da spina. Tagli e abrasioni di modesta entità non devono essere sottovalutati.

Il tetano è una malattia infettiva causata dalla tossina di questo batterio, con sintomi che includono paralisi spastica che inizia da viso e collo e si propaga ad altre parti del corpo. Le ferite comuni associate al contagio includono punture da filo spinato, lesioni da legno o vetro, e ferite che non consentono il passaggio dell’ossigeno.

Coloro che non possono partecipare all’open day hanno la possibilità di prenotare un appuntamento attraverso il Cup telefonico (800 002 255) o il Cup web. Per verificare lo stato delle vaccinazioni, è possibile consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico o contattare via email all’indirizzo [email protected].

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net