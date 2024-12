Prevenire gli infortuni sulla neve, il decalogo della SIOT

Ai nastri di partenza la stagione sciistica 2024/2025, la montagna è pronta ad accogliere grandi e piccini in cerca della discesa perfetta. Lo sci si conferma lo sport invernale più popolare, ma occorre essere consapevoli dei rischi legati a questa attività. Per prevenire traumi durante le discese, è fondamentale arrivare in montagna con una preparazione atletica adeguata e tenere in considerazione le condizioni meteorologiche.

Secondo Pietro Simone Randelli, presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), seguendo alcune semplici regole, lo sci e lo snowboard possono essere sport divertenti anche per i bambini. Tuttavia, le persone che non sono in forma fisica costituiscono un alto rischio di infortunio. Prima di ogni discesa è consigliato indossare un casco protettivo e controllare le condizioni del tempo, la visibilità e la presenza di ghiaccio e folla sulle piste.

L’analisi dell’Istituto Provinciale di Statistica (ASTAT) riguardo agli infortuni da sci in Alto Adige per l’inverno scorso ha rivelato che su un totale di 11.121 incidenti, il 51,7% ha coinvolto donne e il 48,3% uomini. Le cadute senza il coinvolgimento di altri sciatori rappresentano il 77,6% degli infortuni, seguite da collisioni con altre persone (11,4%). Capacità e tipologia di piste influenzano gli incidenti: il 50,3% è avvenuto su piste rosse, il 40% sulle blu e il 9% sulle nere. Le distorsioni al ginocchio e i traumi alla spalla sono i più comuni, con un’alta incidenza tra le fasce di età 51-60.

Randelli sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti, soprattutto per i principianti. È essenziale ascoltare il proprio corpo e non forzarsi a sciare se non ci si sente in forma. Inoltre, va prestata attenzione all’equipaggiamento, che oggi permette di raggiungere velocità elevate.

La SIOT raccomanda un decalogo per la prevenzione degli infortuni, includendo indicazioni come indossare sempre casco e protezioni, effettuare un allenamento mirato, riscaldarsi prima di sciare, valutare le condizioni meteorologiche e rispettare i propri limiti. È fondamentale mantenere una velocità moderata e non sciare dopo aver consumato alcolici. Attrezzatura adeguata e rispetto delle regole degli impianti sciistici completano le raccomandazioni per una stagione sciistica sicura.