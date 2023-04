Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

– Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che scontano le incertezze relative alla prossima tornata di trimestrali, con un focus sul settore tech che esordisce questa settimana con i numeri del primo trimestre 2023. Nel Vecchio Continente, intanto, sono arrivati i conti di UBS, che ha registrato un calo dell’utile del 52%.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,104. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,30%. Seduta sulla parità per il petrolio Light Sweet Crude Oil, che si attesta a 78,63 dollari per barile.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +182 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,31%.

Tra gli indici di Eurolandia andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,1%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,41%, e sotto pressione Parigi, che accusa un calo dello 0,76%.

Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,83% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 29.476 punti.

Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,44%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo il FTSE Italia Star -0,5%.

In questa pessima giornata per la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.

I più forti ribassi si verificano su Iveco, che continua la seduta con -1,75%.

Scivola Intesa Sanpaolo, con un netto svantaggio dell’1,66%.

In rosso Banca MPS, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,61%.

Spicca la prestazione negativa di DiaSorin, che scende dell’1,53%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Pharmanutra +0,75%, Ariston Holding +0,67%, OVS +0,67% e Industrie De Nora +0,58%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -3,12%.

Alerion Clean Power scende del 2,44%.

Calo deciso per Wiit, che segna un -2%.

Sotto pressione Illimity Bank, con un forte ribasso dell’1,74%.