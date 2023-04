Pretelli sulla crisi con Giulia Salemi: “Cosa abbiamo fatto”

Lo scorso febbraio al GF Vip Giulia Salemi ha ufficializzato la crisi con Pierpaolo Pretelli. Oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo (per promuovere Back to School), Pretelli ha spiegato che per superare il momento complicato, lui e Giulia hanno dovuto dare una raddrizzata al loro rapporto.

“Adesso le cose tra me e lei vanno davvero bene. La crisi è rientrata come tante crisi che ci sono in giro. Anche la nostra è rientrata. Abbiamo trovato un fondo di investimento. Il sud a mezzogiorno fermi, noi copriamo il 90% del sud, ho cugini, cognate. Sono quelle cose che succedono a una certa. Non ho fatto il cattivo, no nessuno di noi ha fatto il cattivo. Ci sono quelle cosine che vanno sistemate. Cosa abbiamo dovuto fare? Bisogna dare una raddrizzata al rapporto. Come andavo a scuola? Continuiamo a parlare di Giulia che è meglio. Io sarò uno dei 30 ripetenti e sarò nella prima puntata”.

