Pretelli ritrova la Gregoraci in tv: il momento imbarazzante in diretta

Tra le tantissime dinamiche che hanno retto il Grande Fratello Vip 5 (bei tempi) c’era anche quella dei ‘Gregorelli’. Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si sono avvicinati molto nella casa del GF Vip, ma il loro legame si è spezzato una volta che la conduttrice è uscita dal programma. Adesso l’ex gieffino è felicemente fidanzato con Giulia Salemi ed Elisabetta sta insieme a Giulio Fratini.

A distanza di quattro anni Pretelli e la Gregoraci si sono ritrovati in tv grazie ad Alberto Matano. Pierpaolo è il nuovo inviato de La Vita in Diretta, fino a sabato infatti seguirà tutti gli eventi sanremesi e ieri durante un collegamento Alberto gli ha fatto notare la presenza di una sua vecchia conoscenza: “Per un caso tra le mie ospiti c’è anche una persona che tu conosci bene, Elisabetta Gregoraci, questa è una reunion a distanza“.

I due si sono salutati, servendoci però un momento ad alto tasso di cringe.

non i gregorelli nel 2024 il gfvip5 non morirà mai #lavitaindiretta pic.twitter.com/KmaM2GbxqN

“Io devo dire che li vedo bene Pierpaolo e Giulia, mi sembrano una bella coppia. Se lui la ama? Oddio, chiedetelo a lui e non a me, ormai sono diventata diplomatica a rispondere, ho imparato. La nostra amicizia è stata molto bella, pura e vera ed anche nel vedere le immagini traspare. Il resto è televisione, ma alcune scene sembrano doppie, un po’ un copia e incolla. Magari gli autori si sono divertiti un po’. A loro auguro tanta felicità e di stare bene, ma ovviamente quello che vivi là dentro è un’altra realtà ed è tutto ovattato, vedremo fuori: sarà la prova del nove. Là vedranno i loro veri caratteri e come andrà fra di loro. La mia situazione? Io sono sempre single, ho letto che dicono che sia tornata con Flavio, mi diverto a leggere certe cose. Ho un ottimo rapporto con lui, lo adoro, siamo una famiglia, ma non siamo tornati insieme”.