Davvero una notizia triste per chi ama gli animali e li rispetta sempre, in qualunque luogo capiti di trovarli. Il prete prende a calci un cane durante la Messa, dicendo che quel luogo è sacro e non è un recinto dove tenere i randagi di strada. Un gesto che non è passato inosservato e che è diventato virale sui social.

Siamo in una chiesa di Cajapampa, in Perù. All’improvviso, durante la Messa, un cane entra e va dal sacerdote che sta celebrando la funzione. Questo, al contrario di altri prelati che invece accolgono ogni fedele, ha deciso di trattarlo male per mandarlo via.

Per lui la casa del Signore non sarebbe il luogo adatto per un cane randagio: in chiesa si prega, non è un rifugio per i quattro zampe. E per questo quando il cane si è avvicinato all’altare aspettandosi una coccola, in realtà è stato colpito in pieno con un calcio per mandarlo via.

Lii Yescu, una fedele presente in chiesa, ha ripreso tutta la scena, pubblicando sul suo account di TikTok quanto successo in quella chiesa. Ma il portale ha bloccato il filmato perché ritenuto contrario alle linee guida.

Comunque il video era già diventato virale e aveva già indignato tante persone nel paese e anche fuori dal paese. Tutti erano contrari al suo gesto e su YouTube si vede il sacerdote difendersi in un modo che è davvero terrificante:

Come ha detto Gesù, la mia casa è una casa di preghiera e non un recinto.

Fonte foto da Pixabay

Prete prende a calci un cane durante la Messa: per fortuna altri, invece, li accolgono in chiesa

Se questa storia è terrificante per i modi con cui il povero cane è stato trattato, per fortuna dal mondo ne arrivano altre decisamente migliori, in cui i sacerdoti accolgono i randagi che entrano in chiesa.