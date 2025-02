Presunto amante famoso della Ferragni parla: le due versioni

Fabrizio Corona ha recentemente pubblicato un episodio del suo podcast “Falsissimo” dedicato a Chiara Ferragni, insinuando che l’influencer abbia avuto una relazione con il cantante Naska, oltre a quella con Achille Lauro. Secondo Corona, Naska sarebbe stato un presunto amante di Chiara, ma esistono diverse versioni della storia. L’anno scorso, Fedez e Naska hanno avuto un alterco durante un party, a causa di un commento di Naska su un hater di Fedez. Tuttavia, Corona sostiene che la vera ragione del litigio fosse la presunta infedeltà di Chiara con Naska, di cui Fedez sarebbe venuto a conoscenza dopo la separazione.

Corona ha parlato con un amico di Naska che ha confermato il presunto tradimento, affermando che Naska avrebbe avuto una relazione con Chiara in accordo con Fedez. Tuttavia, Naska ha smentito questa versione alla telefonata con Corona, dicendo di non essere mai stato con Chiara, poiché era fidanzato in quel periodo. Inoltre, Naska ha evitato di rispondere se gli piacesse Chiara.

Durante una conversazione recente con Fedez, Corona sostiene di aver ricevuto indirettamente una conferma della chimica tra Naska e Chiara, quando Fedez ha fatto riferimento a Naska senza che Corona avesse menzionato il suo nome. Nonostante le smentite, la situazione resta ambigua. Chiara, sia sui social che in televisione, ha sempre negato di aver tradito Fedez. Queste dichiarazioni lasciano aperta la questione delle sue relazioni e dell’eventuale verità dietro le insinuazioni di Corona.