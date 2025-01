Presunti tradimenti di Bruganelli: Lucarelli parla e Sonia esplode

Negli ultimi giorni, sui social si sta animando nuovamente la faida tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, già evidenziata nell’ultima edizione di “Ballando Con le Stelle”. Recentemente, Lucio Presta e Paolo Bonolis hanno interrotto la loro collaborazione, scatenando le critiche di Presta verso Sonia. In un recente articolo, Lucarelli ha colto l’occasione per fare riferimento a presunti tradimenti della Bruganelli durante il matrimonio con Bonolis, citando una relazione di cinque anni con un famoso chirurgo.

Lucarelli accusa Sonia di avere “relazioni parallele” e sostiene che queste interazioni siano note e discusse all’interno del suo circolo sociale, ma che Bonolis le ignorerebbe. Sonia non ha negato quanto scritto da Lucarelli, ma ha ribattuto che la giornalista ha omesso di menzionare l’unico vero tradimento che ha subito. Bruganelli ha poi esortato Lucarelli a non intaccare l’integrità dei suoi figli, sottolineando la differenza tra le due e accusando Lucarelli di fare da portavoce per chi dovrebbe rimanere in silenzio.

In un’analisi più approfondita sull’argomento del divorzio tra Bonolis e Presta, emerge che Sonia desiderava più della sua separazione, puntando al controllo su Paolo. Le tensioni tra Sonia, Presta e gli associati di Bonolis si sono intensificate nel tempo, poiché Bruganelli non tollerava che il marito fosse circondato da figure con ruoli decisionali. La sua aspirazione era quella di essere l’unico riferimento professionale e familiare di Paolo.

La storia d’amore tra Sonia e Paolo ebbe inizio nel 1997, quando il duo si conobbe durante una televendita. All’epoca, Bonolis era già un volto noto, mentre Sonia stava appena iniziando la sua carriera televisiva. La loro relazione si sviluppò rapidamente, con Paolo che si mostrò generoso, anche regalando auto a Sonia per farla felice.

Lucarelli, nel suo articolo, ribadisce la convinzione che la Bruganelli avesse come obiettivo la rottura tra Presta e Bonolis, influenzando gli eventi nel mondo dello spettacolo a un costo considerevole. Questo intreccio tra rapporti personali e professionali evidenzia tensioni e rivalità che caratterizzano il mondo del glamour e dello showbiz.