Slitta l’udienza fissata per il 25 a Tempio Pausania per lo sciopero degli avvocati. Ciro Grillo e i suoi tre amici, tutti indagati dalla Procura di Tempio, rischiano di finire sotto processo con l’accusa di violenza sessuale, ma il giorno in cui si saprà il loro destino processuale non sarà il 25 giugno, data fissata per l’udienza. Lo sciopero degli avvocati, infatti, costringe a rivedere il calendario.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5s, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, tutti genovesi di 22 anni, amici accusati della presunta violenza sessuale di gruppo su una ragazza italo-norvegese di 19 anni avvenuta a Porto Cervo, il 17 luglio 2019. La procura di Tempio Pausania lo ha chiesto dopo l’interrogatorio di Cirio Grillo, avvenuto in gran segreto in una caserma dei carabinieri a Genova.