presto in arrivo l’IA “più potente sotto ogni punto di vista”

A poche ore dall’annuncio dell’IA di Meta che supera GPT-4o in alcuni contesti, arriva un altro reveal non di poco conto in campo di intelligenza artificiale. Questa volta, però, non ci sono tabelle comparative di sorta, ma solo una promessa/previsione del solito Elon Musk.

È tramite un post immancabilmente pubblicato su X, fatto notare anche da Ars Technica nella giornata del 24 luglio 2024, che l’imprenditore ha annunciato che è in corso l’addestramento “dell’intelligenza artificiale più potente del mondo“. Dove sta avvenendo la fase di training? Ovviamente presso le strutture con supercomputer di xAI di Memphis (Tennessee, Stati Uniti d’America).

Musk utilizza direttamente il nome “Memphis Supercluster”, ringraziando, tra gli altri, anche NVIDIA. Per chi non lo sapesse, infatti, questo cluster di supercomputer dispone di circa 100.000 GPU H100. Se non avete ben presente a cosa si fa riferimento, dare un’occhiata alla nostra recente intervista a NVIDIA potrebbe fare al caso vostro.

In ogni caso, mentre, secondo le fonti, i residenti di Memphis e dintorni si stanno interrogando sull’impatto sulla rete elettrica della struttura di xAI, come ben potete immaginare Musk si è già precipitato a rilasciare ulteriori ambiziose dichiarazioni sul nuovo progetto. Secondo l’imprenditore, infatti, il Memphis Supercluster offre a xAI “un vantaggio significativo nell’addestrare l’IA più potente del mondo sotto ogni punto di vista entro dicembre di quest’anno“.

Musk non è di certo nuovo, tuttavia, al rilasciare dichiarazioni di questo tipo per progetti che hanno poi dovuto ridimensionare le aspettative. Ci saranno “sorprese” anche in questo caso oppure stavolta l’imprenditore azzeccherà le previsioni? Se lo chiedono in molti.